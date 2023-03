Eerste grote speler start met dynamische energieprijs

De consumenten profiteren bij zulke zogeheten dynamische energiecontracten van de exploderende hoeveelheid groene stroom van windparken en zonnepanelen. Die is goedkoper dan stroom gefabriceerd door gas- en kolencentrales. Maar het aanbod van groene stroom kan enorm schommelen: soms is er geen wind, ’s avonds is er geen zon, juist als Nederland massaal de tv aanzet en elektrisch kookt.

Bij veel zon is het aanbod van stroom vanwege het groeiend aantal panelen steeds groter en zakt de elektriciteitsprijs in de groothandel in.

Prijs van uur tot uur te zien in app

Aanbieders van die dynamische of dagcontracten rekenen zulke prijzen direct door, naast een maandelijks vast tarief van enkele euro’s. Zij duiken onder de prijs van traditionele energiebedrijven. Eneco en Essent overwegen met zulke dagcontracten te beginnen.

Consumenten zien in de app van de aanbieder per uur wanneer de stroom goedkoop is. ’s Nachts bijvoorbeeld is hét moment om de batterijauto op te laden. De Essent-dochter Vandebron toont klanten een dag van tevoren wat de prijzen op de groothandelsmarkt zijn voor louter groene stroom.

Inmiddels biedt nu een tiental bedrijven deze dynamische energiecontracten aan. Zo’n 5 procent van Nederland heeft een contract, volgens zijn branchevereniging, ruim vierhonderdduizend huishoudens. De afrekening gebeurt bij dagcontracten niet dagelijks, maar per maand.

De trend is overgewaaid uit Scandinavië, waar dynamische contracten gewoon zijn dankzij goedkope waterkracht. Maar ook Nederland kent steeds vaker goedkope uren met groene stroom van zon- en windparken. Martien Visser, lector energie aan de Hanzehogeschool Groningen, wijst erop dat er zelfs momenten bestaan met een negatief stroomtarief.

Twee keer zoveel vermogen

Er is al twee keer zoveel vermogen aan zon- en windenergie dan de vraag naar stroom in Nederland, stelt Visser. „Dat wordt binnen zeven jaar drieënhalf keer zoveel aanbod.” Inmiddels komt volgens zijn data 56 procent van alle in ons land verbruikte elektriciteit uit zon en wind. „En het waren deze week niet eens perfecte omstandigheden”, aldus de energiespecialist.

„Ons gaat het minder om de lage prijs van groene stroom”, zegt directeur Paul de Raad van Vandebron. „Er wordt nog te veel stroom gebruikt op momenten dat de zon niet schijnt of het niet waait. Dan houd je de afhankelijkheid van gas en kolen in stand. We prikkelen consumenten door inzicht te geven in de actuele energietarieven, om groene stroom op de gunstige momenten te gebruiken”, stelt De Raad.

Klanten van aanbieder Tibber stuurden via hun app al honderden megawatt uren richting goedkope verbuiksuren. „Dat is wat de energiecentrale in IJmond kan opwekken”, claimt directeur Rens Schoorl. Prijsvergelijkers als Pricewise en Independer zeggen vanwege de grote vraag te overwegen deze dagcontracten in hun overzichten op te nemen.