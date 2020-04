Beurzen: AEX boven 520 punten, ABN en ING gewild

De AEX-index noteerde, na 1,5% winst dinsdag, 0,2% hoger bij 521,1 punten. De AMX koerste toen 0,8% in de plus bij 707 punten.

Elders in Europa bewogen grote beurzen in dezelfde lijn. Bij Airbus, Volkswagen, Michelin, Barclays, Deutsche Bank en Beiersdorf kwamen de coronacrisis negatief door in hun kwartaalresultaten.

De kredietbeoordelaar Fitch zette de kredietscore voor Italië terug naar BBB-. De derde economie van Europa is daarmee een stap verwijderd van de ‘junk’-status, de laagste beoordeling die nog als investeringswaardig geldt.

Bij British Airways dreigt ontslag van 12.000 werknemers. Het moederbedrijf IAG leed in het eerste kwartaal een operationeel verlies door het coronavirus verwachtte dit jaar meer geld te verliezen.

Uit Azië kwam positief nieuws. De Hangsent-Index steeg 1,2%. In Japan bleef de Nikkei-beurs dicht vanwege de Shōwa-feestdag.

Op Wall Street daalde de Dow Jones-index dinsdag met 0,1% tot 24.101,55 punten. Alphabet (Google) meldde meer omzet maar een lager nettoresultaat. Ook Ford en Starbucks verwerkten forse verliezen.

De eerste futures voor opening van beurzen in New York vanmiddag staan 0,8% tot 1,3% hoger. De Federal Reserve komt na de eerste vergadering sinds maart vanavond met zijn rentebesluit. Microsoft en Facebook melden nabeurs hun kwartaalresultaten.

Brent-olie herstelde met 3% winst tot $20,85. Amerikaanse WTI-olie steeg 9%. De euro steeg 0,3% tot $1,0857.

Bij de hoofdfondsen stond Unibail-Rodamco-Westfield dat nabeurs cijfers meldt met 3% winst aan kop. ABN Amro won 3,2%, ING steeg 2,4%, Aegon steeg 2,4%, ASR pluste met 1,5%.

Staalmaker ArcelorMittal werd 2,6% duurder.

Shell steeg met 1,7% richting zijn kwartaalrapportage donderdag.

Chipmachinemaker ASML heeft 750 miljoen euro opgehaald met een obligatielening.

Onderin de AEX noteerde chemieconcern DSM op 1,8% verlies, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway verloor 1,3%.

Bij de middelgrote fondsen noteerde bodemonderzoeker Fugro bovenin op 3,7% winst.

Air France KLM stond onderin de AMX met 0,9% verlies.