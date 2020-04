Shell wint op groen Damrak, DSM verkocht

De AEX-index noteerde rond 11 uur 0,2% hoger bij 520,7 punten. De AMX koerste toen 1,2% in de plus bij 709,4 punten.

De Duitse DAX ging 0,2% hoger, de Franse CAC-40 zakte 0,1% en de Britse FTSE 100 steeg 0,9%. Europese beurzen koersen gemiddeld op de hoogste niveaus in zeven weken.

Bij Airbus, Volkswagen - dat positief werd over heel 2020 - Michelin, Daimler, voormalig ABN Amro-belager Barclays, Deutsche Bank en Beiersdorf klonk de coronacrisis door in de kwartaalresultaten.

Bekijk ook: Winst Barclays halveert bijna

De kredietbeoordelaar Fitch zette de kredietscore voor Italië terug naar BBB-. De derde economie van Europa is daarmee een stap verwijderd van de ‘junk’-status. Het is de laagste beoordeling die nog als investeringswaardig geldt.

Uit Azië kwam gemengd nieuws. De Hangseng-Index steeg 1,2%, de Shanghai Composite won 0,4%. De winstwaarschuwing van Samsung (-0,2%) bleef binnen verwachtingen. In Japan bleef de Nikkei-beurs dicht vanwege de Shōwa-feestdag.

Fed en Facebook

Op Wall Street daalde de Dow Jones-index dinsdag met 0,1% tot 24.101,55 punten. Alphabet (Google) steeg nabeurs 3,5%. Het meldde 13% meer omzet.

De eerste futures voor opening van beurzen in New York vanmiddag staan 0,8% tot 1,3% hoger. De VS geven de eerste schatting van de eerstekwartaalcijfers voor het bbp af. Analisten voorzien 4% krimp op jaarbasis vergeleken.

De Fed komt na de eerste vergadering sinds maart vanavond met zijn rentebesluit. Consensus in de markt volgens ING: geen extra steunmaatregelen.

Microsoft en Facebook melden nabeurs hun kwartaalresultaten.

Brent-olie steeg 3%. Amerikaanse WTI-olie dikte 9% aan. De euro won 0,3% tot $1,0857. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 0,608%, de Duitse bund zakte tot -0,49%. Cryptomunt bitcoin naderde de $8000-grens.

Shell gewild, DSM verkocht

Bij de hoofdfondsen steeg energiebedrijf Shell steeg met 3,9% richting zijn kwartaalrapportage donderdag. ING herhaalde een houden-advies. De markt rekent op een netto-kwartaalverlies van $2,3 miljard, ING becijfert dat het met $1,9 miljard zal meevallen. Het dividend blijft volgens de bank overeind. Wel krijgt Shell forse tikken. Zijn gas- en handelsinkomsten zullen steun bieden, aldus ING-analist Quirijn Mulder die een voorzichtige vooruitblik van topman Ben van Beurden verwacht.

Daarachter volgden veel financials: ING steeg 2,4%, ABN Amro kwam 1,3% hoger, Aegon verdiende 1,8% en ASR pluste met 1,5%, leunend op meevallende cijfers van UBS en Wall Street-banken dinsdag.

Staalmaker ArcelorMittal werd 2,7% duurder.

Unibail-Rodamco-Westfield, dat nabeurs kwartaalcijfers meldt, noteerde met 1,7% winst bovenin.

Chipmachinemaker ASML (-0,2%) meldde voor €750 miljoen opgehaald met een obligatielening.

Onderin de AEX noteerde chemieconcern DSM 2,5% verlies. ING-analist Reginald Watson gaf het Limburse concern een verkoopadvies. „We geloven dat de markt de veerkracht van het concern bij de verstoringen door Covid-19 overschat”, stelde hij.

De maaltijdbezorger Just Eat Takeaway verloor 2%. Philips raakte 1,4% kwijt.

Bij de middelgrote fondsen stond vastgoedfonds Eurocommercial Properties met 13% bovenaan en noteerde bodemonderzoeker Fugro 5,8% hoger. Ook fitnessketen Basic-Fit (+5%) - na een koersdoelverlaging van KBC van €35 tot €29 bij een ongewijzigd koopadvies- en PostNL (+3,5%) deden het goed.

Air France KLM stond onderin de AMX met 0,9% verlies. De ondernemingsraad van KLM meldde tegen De Telegraaf de samenwerking met de zwaar verlies lijdende Air France te willen herzien. Sectogenoot British Airways meldde ontslag van 12.000 werknemers te vrezen als er geen staatssteun komt.

In het spoor van vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield deed Wereldhave (+7%) het bij de smallcaps goed.

Market maker Flow Traders steeg 2,8%. UBS verhoogde het koersdoel van €21,00 naar €23,00.

De tegenvaller werd biotechbedrijf Vivoryon, dat tot 16% terugging. Zijn Duitse partner MorphoSys wil geen gebruik maken van de optie om een molecuul van Vivoryon in licentie voor een oncologische behandeling op de markt te brengen. MorphoSys had het exclusieve recht op de licentie gekregen.

