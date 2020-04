Zonnige AEX zet zegereeks voort

De AEX-index eindigde 1,3% hoger op 526,96 punten. De AMX steeg 3,6% naar 726,24 punten. De koersenborden in Londen (+2,3%), Parijs (+2,7%) en Frankfurt (+2,9%) kleurden eveneens groen.

„De stemming onder beleggers was positief”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). Volgens hem was dat ook mede te danken aan meevallende kwartaalcijfers van Google-moeder Alphabet. „Maar met name Amerikaanse aandelen zijn inmiddels rijkelijk geprijsd”, waarschuwde Abma.

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag 2,2% tot 3,1% hoger. De Fed komt vanavond met zijn rentebesluit. Consensus in de markt volgens ING: geen extra steunmaatregelen. Het rentebesluit van de ECB volgt donderdagmiddag. Positieve testresultaten van biotechnologieconcern Gilead met het medicijn remdesivir bij coronapatiënten droegen bij aan het optimisme op Wall Street.

In de AEX was staalmaker ArcelorMittal (+12,7%) de grote winnaar. Uitzender Randstad werd 7,3% duurder. De financiële waarden ABN Amro (+7,3%) en ING (+4,6%) lagen er eveneens opgewekt bij.

Vastgoedfonds Unibail koerste 6,6% hoger. „Hier lijkt sprake te zijn van technisch herstel. In de koersen van zulke vastgoedfondsen zit al een boel ellende ingeprijsd”, constateerde Abma (OHV Vermogensbeheer). Unibail komt vanavond trouwens met kwartaalcijfers.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (+3,7%) profiteerde van de hogere olieprijs. Shell publiceert donderdag trouwens kwartaalresultaten. De markt rekent op een netto-kwartaalverlies van $2,3 miljard, ING becijfert dat het met $1,9 miljard zal meevallen. Het dividend blijft volgens de bank overeind. Wel krijgt Shell forse tikken. Zijn gas- en handelsinkomsten zullen steun bieden, aldus ING-analist Quirijn Mulder die een voorzichtige vooruitblik van topman Ben van Beurden verwacht.

DSM (-3%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. ING-analist Reginald Watson gaf het speciaalchemieconcern een verkoopadvies. „We geloven dat de markt de veerkracht van het concern bij de verstoringen door Covid-19 overschat”, stelde hij.

Zorgtechnologieconcern Philips raakte 2,3% kwijt. Technologie-investeerder Prosus leverde 0,5% in.

Bij de middelgrote fondsen schoot bodemonderzoeker Fugro 17% omhoog. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties werd 13,9% hoger verhandeld. Ook sportschoolketen Basic-Fit (+12,3%) en kabelaanbieder Altice Europe (+12,1%) boekten fraaie winsten.

Air France KLM pluste 3,4%. De ondernemingsraad van KLM meldde in De Telegraaf de samenwerking met het zwaar verlies lijdende Air France te willen herzien.

Signify (-0,6%) deed een stapje terug. De verlichtingsproducent boekte de afgelopen drie handelsdagen een koersexplosie van 36% na meevallende kwartaalcijfers.

Bij de smallcapfondsen was vastgoedfonds Wereldhave (+13,3%) gewild. Biotechnologiebedrijf Vivoryon werd echter 5,8% teruggezet. Zijn Duitse partner MorphoSys wil geen gebruik maken van de optie om een molecuul van Vivoryon in licentie voor een oncologische behandeling op de markt te brengen. MorphoSys had het exclusieve recht op de licentie gekregen.

Meer relevant financieel nieuws elke ochtend gratis in je mail? Meld je hier aan.