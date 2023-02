Duitse regering: gascentrales over tien jaar overbodig

Het land dat kernenergie en steenkool in de ban heeft gedaan om zijn uitstoot onder het niveau van klimaatafspraken wil brengen, zal nauwelijks kunnen leunen op gascentrales voor de energietransitie, constateert de overheid.

Om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te beperken, gaan landen in Europa over op waterstof dat geen tot nauwelijks uitstoot kent. Maar veelal wordt in de overgang tijdelijk gas nog toegestaan totdat de waterstofproductie is doorontwikkeld voor grootschalig gebruik.

Bij de productie van waterstof wordt elektriciteit gebruikt om water te splitsen. Dat gebeurt door middel van elektrolyse in een elektrochemische cel: water wordt met elektrische lading omgezet in waterstof en zuurstof.

,,Bestaande gascentrales kunnen niet worden omgezet om op waterstof te draaien, of alleen tegen zeer hoge kosten”, aldus het Duitse ministerie van Economische Zaken in antwoord op vragen van conservatieve parlementsleden.

Subsidies om naar schonere energie over te gaan zullen, met de uitzondering van een complex in Kiel, waarschijnlijk alleen naar waterstofcentrales gaan.

Weinig alternatieven

Duitsland wil voor 2030 ruim 80% van zijn energieconsumptie duurzaam maken, in 2035 moet dat 100% zijn. Dan is groene waterstof, opgewekt met stroom van zon- en windparken, in feite de enige gangbare drager van energie. De productie van waterstoffabrieken is echter duur, momenteel 10% meer dan gascentrales kosten.