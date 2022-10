Kalkoen voor Kerstmis schaars door vogelgriep

Premium Columns

Likkebaardend richting Armageddon

Volgens de Bijbel is het de plek waar in de eindtijd alle koningen op aarde bijeenkomen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God. Dat is het Armageddon waar de Amerikaanse president het over had en omdat dat woord zo lekker onheilspellend en mediageniek klinkt, doken de media er als gier...