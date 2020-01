Lagarde: ik ben geen financieel adviseur

ECB-president Christine Lagarde heeft een broche met een uil die staat voor wijheid. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Op de vraag wat spaarders met hun geld moeten doen nu de rente negatief is, benadrukte ECB-voorzitter Lagarde donderdagmiddag bij de toelichting op het rentebesluit dat zij geen financieel adviseur is. „ De rol van de ECB is om financiële stabiliteit te beschermen, en zorgen dat de economie gezond groeit.”