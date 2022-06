Column: maak massaal bezwaar tegen wiebelige spaartaks

Financieel

Nu al vrees voor uitstel van invoering beoogde opvolger spaartaks

De invoering van de nieuwe vermogenstaks zorgt nu al voor zorgen in de Tweede Kamer en bij ambtenaren van het ministerie van Financiën. Het is nog maar de vraag of de opvolger van de door de rechter gekapittelde box 3-belasting wel volgens planning in 2025 kan worden ingevoerd, nu de Belastingdienst...