Ajax swingt op beurs stuk minder na klinkende zege op Borussia

Na een voortvarende start stond de koers van Ajax rond half drie 0,3% in de plus, bij een stand van €15,15. Beleggers leken minder onder de indruk te zijn van de spectaculaire overwinning van de Amsterdamse voetbalclub – of hadden er al op gerekend.

Met de comfortabele zege krijgt Ajax steeds meer zicht om door te kunnen stoten naar de volgende fase in het lucratieve miljoenbal in Europa. Naast een vast bedrag als deelnemer heeft Ajax met drie overwinningen in het nieuwe Champions League-seizoen al zo’n €10 miljoen opgehaald. Deelname aan de achtste finales is nog goed voor een beloning van zo’n €10 miljoen.

Riante zege

Bovendien is de riante zege op de Duitse topclub Borussia ook de gehele voetbalwereld overgegaan. Daarmee is de marktwaarde van veel spelers die op het veld stonden waarschijnlijk al weer flink omhoog gegaan.

In het afgelopen voetbaljaar gingen de resultaten nog gebukt onder de impact van de pandemie. Door het gedwongen spelen zonder publiek kwamen de opbrengsten flink lager uit. Met de versoepeling van de lockdowns is de Johan Cruijff ArenA dit seizoen weer goed gevuld, zowel in de competitie als de Champions League.