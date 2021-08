Duitse supermarkt weert Hollandse hamlappen

Vanaf de zomer van 2022 krijgt alleen het vlees van biggen die bij onze oosterburen zijn geboren, opgegroeid en geslacht nog een plek in de winkelschappen van de grootgrutter. Ook gaat de supermarkt de varkensboeren voortaan een prijs betalen die de kosten dekt. Dit meldt nieuwszender RTL Z op basis van berichten in Duitse vakbladen.

Het Keulse supermarktconcern, bekend van de winkelmerken Rewe en Penny, is met een marktaandeel van 20% een grote speler op de Duitse markt.

Vleeswaren

Volgens Robert Hoste, econoom varkensproductie in Wageningen, vallen de gevolgen voor de Nederlandse varkenssector vooralsnog mee en is de maatregel van Rewe vooral een manier van de supermarktorganisatie om zich te onderscheiden. Ook heeft de maatregel uitsluitend betrekking op vers varkensvlees, waardoor Nederlandse vleeswaren gewoon in de Rewe-schappen zullen blijven liggen.

In Duitsland hebben varkensboeren het moeilijk en daar speelt Rewe met deze maatregel op in. Pas als de maatregel wordt overgenomen door andere supermarkten, is er voor Nederlands biggen en varkensvlees in Duitsland helemaal geen plaats meer.