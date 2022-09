Gazprom: opstarten Nord Stream 1 hangt af van Siemens Energy

Premium Financieel

Omstreden P&O Ferries mikt op meer toeristen vanaf Rotterdam

Rederij P&O Ferries mikt in haar toekomstplan op meer vrijtijdsreizigers op de routes vanuit Rotterdam. Dat zegt topman Peter Hebblethwaite in gesprek met De Telegraaf bij de Wereldhavendagen in Rotterdam. P&O werd in het voorjaar wereldnieuws toen een deel van de 786 zeelieden in vaste dien...