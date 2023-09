Na eerste €22 miljard nog een Belgische staatsbon?

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft aangegeven in december een nieuwe staatsbon te willen aanbieden als banken niet hun rente verhogen. Maar een klein aantal banken is door de eerste staatsbon waarvoor afgelopen week de inschrijving sloot in beweging gekomen, maar niet de grootbanken. Het effectieve rendement op de eenjarige staatsobligatie was met 2,82% een stuk hoger dan Belgische banken boden, die nauwelijks boven de 1,5% komen en er vaak ook flink onder zitten.

Hij gaat daarmee in tegen de gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch, die de staatsbon ’een goede zet’ noemde, maar ’niet voor herhaling vatbaar’. De centralebankpresident wijst erop dat de Belgische federale overheid zoveel geld niet nodig heeft en banken nooit 3% kunnen bieden, omdat ze zelf veel minder rente binnenkrijgen op de hypotheekleningen die ze hebben uitstaan.

Geen fundamenteel gevaar

Volgens Wunsch is ongeveer 5% van de spaarsaldi op de Belgische spaarrekening naar de staatsbonnen gevloeid, wat hij ’geen verwaarloosbaar percentage’ noemt, maar ’fundamenteel brengt het banken niet in gevaar’. De Grauwe heeft de uitspraken van Wunsch verworpen en noemde het in Belgische media ’onterecht dat hij steeds de kaart van de banken speelt’.