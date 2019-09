Ⓒ ANP

De afgelopen jaren werd er een harde strijd gevoerd over de zeggenschap over het Nederlandse Transavia, eigendom van KLM. Afgelopen februari werd afgesproken in het gevecht om de macht bij de Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie Air France-KLM, dat KLM de zeggenschap behoudt over de vakantievlieger.