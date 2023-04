Supermarktketen Jan Linders verkoopt tien winkels

Jan Linders verkoopt onder andere zijn supermarkt in Gennep aan Jumbo. In die Noord-Limburgse plaats begon de ondernemer Jan Linders in 1963 de eerste supermarkt van de naar hemzelf vernoemde keten, die nu 63 vestigingen telt.

Jumbo koopt ook de winkels in de Limburgse plaatsen Bunde, Horst en Valkenburg en Mill (Noord-Brabant) en Lent (Gelderland). Plus neemt drie winkels over, in Boxmeer, Klimmen en Weert. Eén Jan Linders-filiaal, die in Venlo, gaat naar ALDI. Medewerkers van de verkochte winkels komen in dienst van de kopende winkels.

Jan Linders maakte in december bekend dat het overgrote deel van zijn winkels onderdeel wordt van een nieuwe franchiseonderneming die volgens de Albert Heijn-formule gaat werken. Die omschakeling is volgens Jan Linders nodig om op de langere termijn een gezond bedrijf te blijven. Digitalisering en snel veranderende eisen van klanten vragen namelijk om forse investeringen die het Limburgse bedrijf zelf moeilijk zou kunnen dragen.

Ondernemingsraden en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moeten nog instemmen met de verkoop van de tien supermarkten. Naar verwachting worden alle supermarkten van Jan Linders voor het einde van het jaar omgebouwd.