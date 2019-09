Beurs Londen: megabod Hongkong is ’ongevraagd’

HKEX biedt in totaal 29,6 miljard pond voor LSE, omgerekend ruim 33 miljard euro. LSE stelt in een reactie het bod te gaan bekijken. Tevens laat het bestuur van de Britse beursuitbater weten dat het om een „ongevraagd, voorlopig en aan een aantal voorwaarden onderhevig bod” is.

De Britten namen zelf vorige maand dataleverancier Refinitiv, de voormalige datatak van Thomson Reuters, over. Daar betaalde LSE 27 miljard dollar voor. LSE stelt die overname gewoon door te zetten. HKEX nam in Groot-Brittannië al eerder de Londen Metal Exchange over.

’Chinese overname’

Het bod van de beurs in Hongkong op de LSE kan trouwens op extra aandacht van de Britse overheid rekenen, zei minister Andrea Leadsom (Economische Zaken). Volgens haar zullen de Britse autoriteiten heel scherp kijken naar „alles dat mogelijke veiligheidsimplicaties heeft voor het Verenigd Koninkrijk.” Kenners waarschuwen dat de overname door HKEX zal worden gezien als een Chinese overname en dat het erg moeilijk wordt om goedkeuring te krijgen.

Euronext

Andere Europese beursuitbaters zoals Euronext en Deutsche Börse werden woensdag hoger gezet op de beurs na het bericht. Het aandeel Euronext steeg woensdagochtend ruim 4%. Eerder dit jaar ging de uitbater van onder meer de beurzen in Amsterdam en Parijs al op overnamepad. Euronext kocht de beurs in Oslo voor €695 miljoen.