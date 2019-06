Hudson’s Bay verkoopt warenhuizen Europa

Dat meldt het maandagmiddag.

Al langer gingen er geruchten over de slechte verkopen van de Hudson’s Bay-winkels in Nederland. Verkoopplannen werden echter altijd ontkend.

De winkels in Europa zouden nu voor 1,5 miljard Canadese dollars in de verkoop gaan, als onderdeel van de deal die de bestaande aandeelhouders krijgen voorgelegd.

Het gaat volgens een separate verklaring bij de verkoop specifiek om de Duitse winkels aan het Duitse Signa Holding.

Nederlandse winkels doorgelicht

Over de Nederlandse winkels meldt Helena Foulkes, ceo van Hudson’s Bay Company, dat het het eigendom over de Nederlandse retail-activiteiten op zich neemt.

Maar dat blijft niet zonder consequenties. De Nederlandse warenhuizen „hebben niet volgens verwachtingen gepresteerd” aldus Foulkes.

De bedrijfstop heeft daarom financiële adviseurs in de hand genomen om alle opties voor de toekomst van de Nederlandse winkels te bekijken.

Ruim bod

De aandeelhouders met het initiatief worden geleid door de huidige topman Richard Baker. Die heeft met de anderen 57% van alle aandelen in de winkels van Hudson’s Bay in handen. Zij willen de overige aandeelhouders 9,45 Canadese dollars per aandeel bieden.

Het bestuur van het bedrijf Hudson’s Bay zegt het hele bod van de aandeelhouders nog te overwegen. „Er is nog geen beslissing gevallen.”

Die premie in de prijs van 9,45 Canadese dollars moet twijfelaars binnen het retailconcern uit Toronto over de streep trekken: dit bod biedt 48% meer dan de slotkoers van het aandeel van voor het weekend, op 7 juni.

Dat bedrag is ook 40% meer dan het aandeel het de afgelopen twintig handelsdagen op de beurs heeft gedaan.

Het Canadese Hudson’s Bay heeft wereldwijd 66.000 werknemers bij vorig jaar $14,3 miljard omzet.

De handel in het aandeel is maandagmiddag vanwege dit bod stilgelegd op de beurs van Toronto.

Een van de aandeelhouders achter het bod is WeWork, dat ook in Nederland activiteiten heeft.

Bekijk ook: Bijenkorf witte raaf onder warenhuizen