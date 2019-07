Turkse bedrijven wijken uit naar Nederland

Dat meldt de Kamer van Koophandel Nederland-Turkije vrijdag tegenover zakenzender BNR.

Volgens de belangenbehartiger van het bedrijfsleven kampen Turkse bedrijven problemen als met zakelijke visums en verloopt het bankverkeer niet soepel.

Jaarlijks proberen vierhonderd Turkse bedrijven zich in Nederland te vestigen. Volgens de Kamer van Koophandel Nederland-Turkije gaat het vooral om dienstverleners. In 2018 vestigden bijna 1200 Turkse expats zich in Nederland, aldus de belangenbehartiger tegen BNR.