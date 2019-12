Accountantsclub neemt afscheid van omstreden directeur

Harm Mannak was pas sinds 2018 directeur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Ⓒ foto Ab BLAUW

Amsterdam - Het bestuur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft besloten het contract met hun eigen directeur Harm Mannak te beëindigen. Hij zou het bestuur op meerdere momenten niet of onvoldoende hebben geïnformeerd of gewaarschuwd. De ex-directeur is het er niet mee eens en stapt naar de rechter.