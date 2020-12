Kerstcadeautje van €500 miljard uit Frankfurt

Verslaggever Dorinde Meuzelaar en beursredacteur Theo Besteman volgen het ECB-besluit, de persconferentie en de reacties. Zie hun tweets onderaan dit bericht.

Dat maakte de ECB donderdag bekend. In maart lanceerde de ECB een steunprogramma tegen de coronacrisis. Het plan was om voor €750 miljard aan obligaties te kopen. Dat werd in juni nog eens met €600 miljard uitgebreid. Met het pakket van vandaag komt de totale waarde van de coronasteun uit op €1850 miljard.

Door obligaties te kopen, drukt de ECB de rente. Op die manier wil de centrale bank de inflatie omhoog krijgen. Maar door de rente van eurolanden omlaag te drukken, heeft de ECB-steun ook als effect dat staatsschulden minder zwaar op een land wegen. Dat komt als geroepen in deze coronacrisis, waarin overheden veel extra geld moeten lenen om allerlei binnenlandse steunprogramma’s te financieren.

De ECB kondigde daarnaast ook nog eens extra goedkope bankleningen aan.

Als de ECB zo door gaat, heeft de centrale bank volgend jaar 40% van het bruto binnenlands product van de eurozone aan obligaties op haar balans staan. Dat becijferde vermogensbeheerder DWS. Maar de vraag rijst ook hoe effectief dat nog is.

Om half drie geeft ECB-president Christine Lagarde een toelichting op de rentevergadering.