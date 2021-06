Premium Financieel

EU drukt luchtvaartdeal met Qatar erdoor: ongemak bij Air France KLM

Het luchtvaartverdrag tussen de EU en Qatar is maandag plots goedgekeurd in de commissie Visserij. Normaliter gebeurt dat in de Transportraad, maar die sprak er op 3 juni niet over. Voor luchtvaartmaatschappij KLM kan dit grote gevolgen hebben.