Kunstmatige intelligentie van ChatGPT krijgt boost: ’Gevaar voor Google’

Haarlem - Het begint er aardig op de lijken dat we aan het begin van het kunstmatige intelligentietijdperk staan. Techbedrijven storten zich massaal op de zogeheten generative artificial intelligence, dat tekst en beeld genereert op basis van menselijke input. Sinds dinsdag is er een nieuwe versie van het taalmodel dat het populaire ChatGPT gebruikt. Met GPT-4 is de chatbot met kunstmatige intelligentie een stuk betrouwbaarder, creatiever en kun je hem genuanceerdere instructies geven volgens de makers.