Streep door eis brillenketen Essillor om inzicht boekhouding prooi GrandVision

Het is nog maar de vraag of de overname van GrandVision door EssilorLuxottica doorgaat. De partijen zijn al tijden verwikkeld in een juridisch conflict. Volgens EssilorLuxottica weigert GrandVision met informatie over de brug te komen hoe het bedrijf is geleid tijdens de coronacrisis.

De zaak is opmerkelijk omdat GrandVision als het goed is wordt overgenomen door het concern achter onder meer zonnebrillenmerk Ray-Ban. EssilorLuxottica besloot in de zomer van 2019 ruim €€7 miljard neer te tellen voor het Nederlandse bedrijf.

Maar vervolgens kwam de coronacrisis. GrandVision moest toen veel winkels tijdelijk sluiten en paste zijn bedrijfsvoering daarop aan. EssilorLuxottica claimde dat het daarmee de afspraken rond de overname schond en eiste meer informatie.

Wat meespeelt in het oordeel van het hof is dat de partijen hun geschil eerder al aan arbitrage onderwierpen. In die procedure zijn ze al een beperkte inzage van stukken overeengekomen. Volgens het hof heeft de koper niet hard kunnen maken dat deze nog een rechtmatig belang had bij de geëiste inzage van documenten.

Over de achterliggende redenen van het juridische gesteggel is al veel gespeculeerd. Kenners vermoeden dat EssilorLuxottica de prijs voor de overname omlaag wil krijgen, al zeiden ingewijden eind vorig jaar dat het bedrijf ook denkt aan het afzien van de deal. In dat geval krijgt GrandVision-eigenaar HAL nog een bedrag van €400 miljoen van het Frans-Italiaanse concern.

Onlangs is de Europese Commissie alvast onder voorwaarden akkoord gegaan met de overname. GrandVision gaf na de goedkeuring uit Brussel aan nog steeds achter de deal te staan, maar EssilorLuxottica stelde dat het doorgaan van de overname nog afhing van de lopende geschillen.

GrandVision laat weten nog steeds achter de voorgenomen overname te staan.