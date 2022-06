Ondernemersvraag: hoe moet ik mijn belastingschuld terugbetalen?

Premium Ondernemen

Knippende- en trimmende zzp’ers geven impuls aan groei kappers

Het aantal haarverzorgingsbedrijven is de afgelopen vijf jaar met 17% toegenomen. In 2017 telde het Handelsregister van de Kamer van Koophandel nog 27.407 haarverzorgers, anno 2022 zijn dit er 32.199. Het zijn vooral zzp’ers in de haarverzorging die groeien, ziet Femke Vijn, communicatiecoördinator ...