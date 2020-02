AEX stijgt bij opening naar jaarrecord

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,3% hoger op 631,3 punten. De beursgraadmeter tikte daarmee niet alleen een jaarrecord aan. De index stond ook op het hoogste punt sinds 2001. De AMX steeg 0,2% naar 984,5 punten.

Elders lieten de beurzen een verdeeld beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei-index vanochtend 0,7% lager vanwege de terugval van de Japanse economie. De Amerikaanse beurzen eindigden vrijdagavond dichtbij de slotstanden van donderdag. Wall Street is vandaag gesloten vanwege de viering van Presidents’ Day.

Beleggers blijven deze week gespitst op ontwikkelingen rond het coronavirus. Het dodental als gevolg van het virus in China is gestegen tot 1765. Het aantal Chinese besmettingsgevallen is de 70.000 gepasseerd.

Aan het handelsfront verhogen de Verenigde Staten de importheffing op vliegtuigen van Europese makelij. Het nieuwe tarief van 15 procent gaat op 18 maart in. Nu geldt nog een importheffing van 10 procent. Het importtarief maakt deel uit van de represaillemaatregelen die de VS hebben genomen vanwege illegale Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus.

In de AEX was verzekeraar NN de grootste stijger met een plus van 1,3%. Biotechnologieconcern Galapagos werd 1% meer waard.

Randstad (-0,4%) was een achterblijver onder de hoofdfondsen. De uitzender kwam vorige week met tegenvallende kwartaalcijfers. Verffabrikant AkzoNobel leverde 0,3% in.

In de AMX noteerde BAM 1,7% lager. De bouwer kondigde aan dat topman Rob van Wingerden in april vertrekt. Onder Van Wingerden moest BAM een serie winstwaarschuwingen afgeven en waren er kostenoverschrijdingen bij de aanleg van een zeesluis in IJmuiden. Ook had de bouwer last van de PFAS- en stikstofperikelen.

Fagron (-3%) was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen. De toeleverancier aan apotheken kreeg een adviesverlaging van ABN Amro voor de kiezen van ’kopen’ naar ’houden’, inclusief een naar beneden bijgesteld koersdoel van €21. Fagron meldde vorige week enkele lichte tegenvallers.

Ingenieurskantoor Arcadis (+1,1%) slaat de handen ineen met het Amerikaanse ABS Materials. Samen gaan ze werken aan het verwijderen van de chemische stoffengroep PFAS uit water. Over de deal zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Het lokaal genoteerde softwarebedrijf Tie Kinetix (+15,1%) liet weten het bedrijfsonderdeel ’Google-Ads-for-the-Channel’ en Demand Generation te verkopen aan Impartner Inc. De transactie heeft een waarde van €6 miljoen in contanten.

