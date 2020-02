ASML trekt beurs in het rood

Om vijf over drie stond de AEX 0,3% lager op 627,5 punten. De beursgraadmeter tikte vanochtend een jaarrecord aan van 632,1 punten. De index bereikte daarmee ook op het hoogste punt sinds 2001. De AMX daalde 0,7% naar 975,4 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters wonnen wel licht terrein. Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 stonden 0,1% tot 0,3% hoger.

In Tokio sloot de Nikkei-index vanochtend 0,7% lager vanwege de terugval van de Japanse economie.

Doordat Wall Street vandaag gesloten is vanwege Presidents’ Day en de vakantieperiode is aangebroken, zijn de handelsvolumes bescheiden. „Het is typisch zo’n saaie maandag. De renteverlaging in China biedt enige steun. Het wachten is nu op nieuwe bedrijfscijfers en de notulen van de Fed en de ECB later deze week. Het coronavirus beheerst de beurs nauwelijks.”, meldt handelaar Frank Bonsee van ABN Amro.

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) constateert dat het coronavirus in de afgelopen weken veel meer impact op de grondstoffen-, valuta- en obligatiemarkten heeft gehad dan op de aandelenmarkten. „Enerzijds komt dit doordat centrale banken voor enorm veel liquiditeit zorgen. Anderzijds stappen vermogensbeheerders die vorig jaar de opmars hebben gemist, nu in. Verder speelt in de VS mee dat de vier zwaarwegende aandelen Microsoft, Apple, Alphabet en Amazon de S&P-500 en de Nasdaq-index omhoog trekken.”

Van Schie denkt dat het coronavirus de wereldeconomie behoorlijke schade zal toebrengen. „Het afgelopen jaar eindigde economisch al slechter dan gedacht en de impact van het virus zal in de eerste maanden van dit jaar duidelijk gevoeld worden. Veel bedrijven in China opereren nog altijd ver onder hun normale niveau. Ik denk dat de economische groei in China dit kwartaal wel eens tot 3% zou kunnen terugvallen. De vraag is of er vervolgens een scherp V-herstel optreedt. Ik geloof meer in een U-herstel.”

In de AEX belandde chipmachinefabrikant ASML met een verlies van 2,1% stevig onderaan, na de uitgifte van een obligatielening van €750 miljoen. „Mogelijk switchen beleggers van de aandelen naar de obligaties”, aldus Van Schie.

AkzoNobel verloor 1,1%, hoewel Degroof Petercam het beleggingsadvies verhoogde naar houden. Ook werd bekend dat de verffabrikant door BMW is uitgekozen als leverancier van producten en diensten voor het overspuiten van voertuigen voor een groot deel van zijn distributienetwerk.

Speciaalchemiebedrijf DSM leverde eveneens 1,1% in.

De verzekeraars waren in trek, dankzij koersdoelverhogingen door de Amerikaanse bank Morgan Stanley. NN Group en Aegon wonnen 1,9% respectievelijk 1,6%.

Supermarktconcern Ahold Delhaize schreef 1,6% bij.

Fagron was met een min van 4,3% de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen. Zowel ABN Amro als Kepler Cheuvreux haalde de toeleverancier aan apotheken van de kooplijst, nadat KBC dat vrijdag al deed in reactie op het tegenvallende kwartaalbericht dat donderdag gepubliceerd werd.

BAM verloor 1,4%, in reactie op het aangekondigde vertrek van topman Rob van Wingerden in april. Onder Van Wingerden moest de bouwer een serie winstwaarschuwingen afgeven en waren er kostenoverschrijdingen bij de aanleg van een zeesluis in IJmuiden.

Ingenieurskantoor Arcadis (+1,8%) slaat de handen ineen met het Amerikaanse ABS Materials. Samen gaan ze werken aan het verwijderen van de chemische stoffengroep PFAS uit water.

Air France KLM steeg 1,7%. Het luchtvaartconcern vloog vorige week al 8% omhoog.

Smallcapfonds Ordina werd 7% hoger verhandeld, na een koersdoelverhoging naar €2,90 door ING. De automatiseerder rapporteerde vorige week een winstverdubbeling over 2019.

Het lokaal genoteerde softwarebedrijf Tie Kinetix (+15,1%) liet weten het bedrijfsonderdeel ’Google-Ads-for-the-Channel’ en Demand Generation voor €6 miljoen te verkopen.

Het Belgische vastgoedfonds Retail Estates zakte 1,5%, in reactie op de vrijdag nabeurs gepubliceerde kwartaalcijfers. Deze waren in lijn met de verwachtingen van Degroof Petercam.

