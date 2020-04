’Wall Street lager van start’

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen openen donderdag naar verwachting met verlies. Handelaren verwerken een reeks cijfers van bedrijven, waaronder grote namen als Facebook en Microsoft. Daarnaast werd gekauwd op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en het nieuwe cijfer over uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten.