Frans bedrijf wil 's werelds grootste insectenfarm bouwen

Het bedrijf, dat al een soortgelijke, kleinere vestiging heeft, kweekt meelwormen die eiwitten produceren voor vee, voer voor huisdieren en kunstmest. Een van de investeerders is Hollywood-ster Robert Downey Jr.'s Footprint Coalition.

De fabriek opent naar verwachting begin 2022 zijn deuren en zal jaarlijks 100.000 ton insectenproducten zoals meel en olie produceren en werk bieden aan ongeveer 500 mensen. De veertig meter hoge fabriek, die 40.000 vierkante meter oppervlakte telt, wordt "de hoogste verticale boerderij ter wereld en de eerste koolstofnegatieve boerderij ter wereld", zegt CEO en medeoprichter van Ynsect Antoine Hubert.

Het bedrijf opende zijn eerste insectenfabriek vier jaar geleden in Dole, Oost-Frankrijk. "Het is belangrijk om vandaag de dag insectensectoren te ontwikkelen, omdat de wereld meer eiwitten, meer voedsel en meer voer nodig heeft om de dieren te voeren", aldus Hubert. Dieren die uiteindelijk in de vorm van vlees en vis als voedsel voor de mens dienen. "Maar verder is voedsel voor mensen natuurlijk een markt", aldus Hubert.