Financieel

AEX sluit voor zevende achtereenvolgende dag hoger

De AEX is voor de zevende achtereenvolgende dag met winst gesloten. Beleggers leken er alle vertrouwen in te hebben dat de Federal Reserve vanavond niet zal hinten op een afbouw van de steun. Onder meer Prosus en DSM waren in trek. ArcelorMittal viel negatief op.