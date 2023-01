Premium Het beste van De Telegraaf

Column: inflatie is geen zaak van centrale banken, maar van de polder

Hier wordt strijd gevoerd om de inflatie, niet bij de centrale bank.

Na een jaar waarin de inflatie in Europa sterk is gestegen, zal ze dit jaar geleidelijk afnemen. De prijzen van energie en veel (agri-)grondstoffen zijn nu al lager dan vorig jaar. De druk op de productieketens zwakt af. De inflatie zal zich in toenemende mate concentreren in de arbeidsintensieve dienstensector. Het is op de arbeidsmarkt waar de strijd om inflatie uiteindelijk zal worden beslecht.