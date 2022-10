Liveblog gaswinning: Shell verdiende miljarden, rol schadeherstel omstreden

Topvrouw Marjan van Loon van Shell Nederland verduidelijkt de rol bij de gaswinning en schadeherstel. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Shell is sinds de jaren 60 leidend in de gaswinning in Groningen. Het verdiende er miljarden. Bij de beperking van de productie na de zwaarste aardbevingen, zou Shell de hakken in het zand hebben gezet. Ook zijn rol in de NAM wordt gehekeld: het zou erop aandringen de schadevergoeding te beperken. Marjan van Loon, directeur Shell Nederland, getuigt vandaag in de parlementaire enquêtecommissie.