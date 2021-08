Corendon na besluit rechter: overname zou ook voor Sunweb goed zijn

Sunweb-eigenaar Triton bereikte twee jaar geleden een akkoord over de overname van Corendon voor 146 miljoen euro, maar zag daar vorig jaar plots van af. Volgens Sunweb kwam dat omdat Corendon niet aan alle eisen had voldaan. Corendon meende dat dit een gelegenheidsargument was om onder de deal uit te komen toen de reissector zwaar te lijden kreeg onder de uitbraak van het coronavirus.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zou twee schriftelijke bevestigingen moeten geven over de gevolgen van de samensmelting voordat de overname kon doorgaan. Sunweb zegt dat dit niet gebeurd is. Er is volgens de rechters een goede kans dat dit argument in een bodemprocedure overeind blijft omdat de correspondentie met de ILT niet helemaal duidelijk is. Zo acht de rechter niet bewezen dat de inspectie schriftelijk heeft bevestigd dat geen nieuw bedrijfsplan hoefde te worden ingediend.

In kort geding had de rechter de correspondentie nog anders beoordeeld en gesteld dat Corendon wel aan alle voorwaarden had voldaan. Desondanks kreeg die reisorganisatie toen ook geen gelijk omdat een gedwongen overname een te zwaar middel zou zijn door de coronacrisis waardoor de situatie van beide ondernemingen aanzienlijk slechter was dan toen de overname werd aangekondigd.

Corendon stelt de uitspraak te betreuren omdat „we er nog steeds van overtuigd zijn dat een samengaan van beide organisaties strategisch de beste route zou zijn.” Nu dat er niet in zit blijft de touroperator zich richten op een „zelfstandige toekomst.”

Sunweb laat op zijn beurt weten blij te zijn met de uitspraak, maar ook tevreden te zijn dat de rechtsgang ten einde is. Daarmee is er volgens topman Mattijs ten Brink niet alleen duidelijkheid gekomen voor zijn eigen werknemers, maar ook voor die van Corendon.