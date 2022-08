Horeca-hulp op Curaçao

Het nieuws over de vermiste Nederlandse toerist, wiens lichaam inmiddels is gevonden, was nog onbekend toen Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) werd benaderd. ,,Of we een afdeling wilden oprichten op Curaçao”, zegt hij aan de telefoon vanuit de Cariben. Sinds deze week is het zover. Horeca-ondernemers op het eiland kunnen zich bij de branchevereniging aansluiten en Nederlandse ondernemers die er willen beginnen, kunnen bij de organisatie terecht voor adviezen en belangenbehartiging. Meerderen die er hoopten te starten, liepen er soms op stuk dat ze de manier van doen op het eiland niet begrepen of niet konden waarderen.

V.l.n.r. Robèr Willemsen, waarnemend gouverneur Michelle Capriles, Tarzeno Circkens, met het schildje dat naast de deur van veel kroegen en restaurants te zien is, en Dirk Beljaarts. Ⓒ Eigen foto

De 15-jarige Curaçao Restaurant Association (CRA) werkt nu met de Nederlandse horeca-organisatie samen om tot een aparte afdeling van de branchevereniging te komen. In de regeringszetel Fort Amsterdam zette CRA-voorzitter Tarzeno Circkens zijn handtekening naast die van KHN-voorzitter Robèr Willemsen, onder toeziend oog van waarnemend gouverneur Michelle Capriles, vervanger van koning Willem-Alexander in het eilandbestuur.

,,Zoals we in Nederland 240 afdelingen hebben met ieder een lokaal, vrijwillig bestuur, zo komt er ook een afdeling op Curaçao”, zegt Beljaarts.

Op het eiland is in zijn ogen genoeg te doen: ,,Er is op Curaçao bijvoorbeeld geen pensioenfonds voor de horeca. Een horeca-cao bestaat hier ook nog niet. Overigens hebben we ook al een belletje van Aruba gekregen, dat ze een afdeling willen. Uiteindelijk hopen we op alle Caribische eilanden in het Koninkrijk een afdeling te kunnen beginnen.”