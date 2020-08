Ahold Delhaize verhoogt verwachtingen na sterk halfjaar

Ahold Delhaize behaalde een omzet van ruim €19 miljard, een stijging van zo’n 16% ten opzichte van vorig jaar.

De nettowinst liep afgelopen periode op tot €693 miljoen, tegen €334 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Destijds drukten stakingen bij winkels van Stop & Shop, de grootste Amerikaanse winkelformule van Ahold Delhaize, nog op de resultaten.

Boodschappen steeds vaker thuisbezorgd

Ook de onlineverkopen namen met 77,6% fors toe vanwege de coronacrisis. Consumenten laten hun boodschappen steeds vaker thuisbezorgen.

Topman Frans Muller heeft de coronacrisis grote gevolgen voor werknemers en klanten. ,,Ik wil al onze medewerkers en ondersteuningskantoren bedanken voor hun uitstekende service tijdens deze crisis. Hun wendbaarheid en toewijding hebben de veiligheid van onze winkels en distributiecentra verzekerd. Ik ben ook blij dat we in staat zijn om belangrijke investeringen te doen in aanvullende veiligheidsmaatregelen. Verder hebben we in het tweede kwartaal wereldwijd meer dan 45.000 medewerkers aangenomen.”

Hema

Muller laat tegenover persbureau Bloomberg weten dat Ahold Delhaize geen bod heeft uitgebracht op winkelketen Hema. In de markt werd al een tijd gespeculeerd over vermeende interesse van de supermarktketen in Hema.