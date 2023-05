Pinstoring zorgde voor lange wachtrijen bij supermarkten

Bij Albert Heijn kunnen klanten weer pinnen in de winkels. Ook andere supermarkten, zoals Lidl,laten weten dat de overlast met de pinbetalingen voorbij is.

Het is nog steeds onduidelijk waar de pinstoring door werd veroorzaakt. De Betaalvereniging Nederland, een koepelorganisatie van banken en andere bedrijven die een deel van het betalingsverkeer regelen, liet eerder nog weten geen signalen van problemen bij haar leden te hebben ontvangen. Een woordvoerder van KPN gaf ook aan dat er geen aanwijzingen waren voor problemen bij de telecomprovider

Ook de gemeente Den Haag zegt dat de pinstoring is opgelost. Eerder was het op een kantoor van de gemeente niet mogelijk om met pin te betalen voor bijvoorbeeld een paspoort of andere betaalde producten.

Bij de website Allestoringen.nl waren er in de middag nog meer dan 6000 meldingen binnengekomen.