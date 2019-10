TKH neemt Fins bedrijf FocalSpec over

FocalSpec gebruikt zijn gepatenteerde techniek om de variatie in oppervlaktehoogtes te meten. Zowel glas als ondoorzichtige materialen zijn daardoor snel en in hoge resolutie in 2D of 3D te scannen. Er werken vijftig mensen bij het bedrijf uit Oulu dat in de afgelopen twaalf maanden een omzet had van 6,5 miljoen euro.

TKH denkt dat de techniek van FocalSpec toepassingen heeft in onder meer consumentenelektronica, accu's, farmaceutische toepassingen, chips en de medische sector. Het techbedrijf betaalt de overname uit eigen middelen. Vanaf volgend jaar zal de aankoop positief bijdragen aan de winst.