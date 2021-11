Ferrari hard op weg om recordjaar neer te zetten

Ⓒ ANP/HH

MARANELLO (ANP/BLOOMBERG) - Sportwagenfabrikant Ferrari is naar eigen zeggen bezig aan een recordjaar. Het Italiaanse bedrijf verhoogt dankzij het hoge aantal nieuwe bestellingen in het afgelopen kwartaal zijn verwachtingen voor heel het jaar. Ook leverde Ferrari meer auto’s af in de maanden juli tot en met september.