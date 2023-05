Premium Het beste van De Telegraaf

Brokers maken pensioenopbouw leuker, fiscus helpt soms een handje

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Brokers uit binnen- en buitenland willen Nederlanders helpen met het dichten van hun pensioengat. Ⓒ Scalable Capital

Amsterdam - Brokers uit binnen- en buitenland buitelen over elkaar heen om Nederlanders te helpen met het dichten van hun pensioengat. De tarieven die zij hiervoor in rekening brengen, zijn veelal aantrekkelijk en lager dan voor gewone transacties. Ongeveer de helft van de brokers biedt klanten de mogelijkheid van een fiscaalvriendelijke pensioenopbouw, wat vooral interessant kan zijn als je niet in loondienst bent.