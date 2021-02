Enorme groei van bedrijven om honden uit te laten

Video

Van vrieskou naar 15 graden of meer: ‘Nog nooit meegemaakt!’

Het KNMI heeft code rood afgekondigd voor maandagochtend. In het hele land kan ijzel zorgen voor gevaarlijke situaties. Alfred Snoek van Weerplaza legt uit hoe dit zit en vertelt dat er een weekend met hoge temperaturen in het vooruitzicht is.