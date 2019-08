Betalingsverwerker Adyen groeit stevig door

In de afgelopen tijd hengelde Adyen onder meer luchtvaartconcern Singapore Airlines en de Amerikaanse woninginrichter Restoration Hardware binnen als klant. Eerder werden al grote namen als Facebook, Spotify, Uber en Netflix binnengehaald.

Alles bij elkaar verwerkte de onderneming een volume van bijna 105 miljard euro aan betalingen. Dat is 49 procent meer dan een jaar eerder. De halfjaaropbrengsten voor Adyen gingen met 41 procent omhoog naar 221,1 miljoen euro. Het ging tevens goed met de winstgevendheid. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 79 procent tot 125,8 miljoen euro. Onder de streep bleef 92,5 miljoen euro over, tegen 48,2 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Bestuurswijziging

De operationele marge is toegenomen tot 57 procent, waarmee die graadmeter voldeed aan het niveau van meer dan 55 procent dat Adyen voor de lange termijn als doel heeft. Het bedrijf moet wel toegeven dat de verbetering van de marge voor een deel komt door veranderde boekhoudregels van IFRS 16. Zonder die wijzigingen zou de marge 3 procent lager zijn geweest.

Adyen houdt voorlopig vast aan zijn financiële doelstellingen die vorig jaar bij de beursgang naar buiten waren gebracht. De onderneming maakte destijds haar debuut op Beursplein 5. In maart dit jaar promoveerde Adyen naar de Amsterdamse AEX-index.

Het bedrijf maakte verder bekend dat Mariëtte Swart en Kamran Zaki worden toegevoegd aan het bestuur. Swart wordt hoofd juridische zaken en regelgeving (CLCO) en Zaki operationeel directeur (COO). Beide werkten al voor Adyen. Aandeelhouders van Adyen kunnen nog over de benoemingen stemmen bij een buitengewone aandeelhoudersvergadering later in het jaar. Bij het bedrijf als geheel werken inmiddels bijna duizend voltijdsmedewerkers.