Analyse: waarom Christine Lagarde voor jou van belang is

ECB-baas Lagarde wil een wijze uil zijn. Ⓒ AFP

’De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de eigen strategie tegen het licht houden.’ Ik durf er heel wat onder te verwedden dat u als lezer niet direct op het puntje van uw stoel zat toen ECB-president Christine Lagarde dit vorige week aankondigde. Berichten over de centrale bank leggen het qua lezersaantallen meestal af tegen nieuws over bijvoorbeeld de huizenmarkt, of de spaarrente.