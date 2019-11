Pastoor Slawomir Trypuć (l.) en rabbijn Awraham Soetendorp.

„Holland heeft in de holocaust geen fraaie rol gespeeld”, zei de Poolse honorair consul in Zwitserland, Markus Blechner. Hij beantwoordde vragen na afloop van de film Paspoort naar Paraguay in de Glazen Zaal van de Portugese synagoge in Den Haag.