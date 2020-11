Jarig Orange Fund: beleggen in eigen land loont

Het Kempen Orange Fund belegt al dertig jaar in horecagroothandel Sligro. Ⓒ Foto Dijkstra

Beleggen in middelgrote en kleinere Nederlandse beursfondsen levert op de lange termijn fraaie rendementen op. Dat toont het Kempen Orange Fund al drie decennia aan. Wie in 1990 ƒ2204 (€1000) in het beleggingsfonds stopte, bezit nu ruim €21.000.