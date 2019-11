Advies en koersdoel B&S omlaag

"Het bedrijf moet aanhoudend over de brug komen om in aanmerking te komen voor een herweging van het aandeel", zo stelt de marktkenner. Het advies gaat omlaag van overweight naar equal-weight. Het bedrijf, dat maandag met cijfers kwam, heeft volgens Morgan Stanley onder meer last van de handelsoorlog en van de situatie in Hongkong.

Het koersdoel voor B&S gaat met 20 procent omlaag tot 12,90 euro. Het aandeel sloot maandag op 10,66 euro.