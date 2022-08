Economie groeit met liefst 2,6%: ’Recessie zit vooral tussen de oren’

Er was van tevoren voor de periode van april tot en met juni gerekend op een groei van hooguit een half procent. „Toen ik de cijfers zag, dacht ik in eerste instantie ’grapje zeker’, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Maar dankzij forse investeringen in machines en bedrijfsgebouwen en dankzij een stevige export presteerde de Nederlandse economie boven verwachting.

Horeca en vakantie

Ook de consument droeg zijn steentje bij. Nederlanders gaven vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar 7% meer uit. Dat geld werd vooral besteed in de horeca, aan uitjes, vakanties en andere diensten. „De naderende recessie waar we het de afgelopen weken voortdurend over hebben, zit vooral tussen de oren”, zegt Van Mulligen.

Het consumentenvertrouwen is weliswaar op een historisch dieptepunt beland, maar het betekent voorlopig niet dat we minder uitgeven, constateert Van Mulligen. Het bedrijfsleven is bovendien positiever, al maken ondernemers zich zorgen over het nijpende personeelstekort.

Hele jaar

Het CBS houdt er rekening mee dat de economie in het tweede helft van dit jaar een stuk minder zal draaien. „Maar stel dat we in het derde en vierde kwartaal op een min van 0,5% uitkomen, dan nog komen we over heel dit jaar uit op een groei van rond de 4%, zegt Van Mulligen. Na een groei van pakweg 5% over 2021 is dat toch een hele mooie prestatie.”