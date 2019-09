'Thyssen wil minderheid liftentak verkopen'

Naar verluidt is het topmanagement van ThyssenKrupp van plan een belang van 49 procent in de liftendivisie te verkopen. Het bedrijf heeft biedingen gevraagd van ongeveer tien investeringsmaatschappijen, plus vier rivaliserende liftenmakers. Het zou gaan om namen als onder meer Apollo Global Management, Advent International, Blackstone Group en KKR, en liftenbouwers als Kone, Otis en Hitachi. De liftentak zou worden gewaardeerd op circa 15 miljard euro.

Vorige week werd in Duitse zakenmedia al gemeld dat ThyssenKrupp voorkeur geeft aan een verkoop van het onderdeel, in plaats van een beursgang. ThyssenKrupp bevestigde toen de interesse van potentiële kopers te bekijken en verklaarde dat ook wordt gewerkt aan een beursgang. Het bedrijf zal daarbij doen wat het beste is voor belanghebbenden en ThyssenKrupp, aldus een verklaring.