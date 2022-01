Premium Het beste van De Telegraaf

Column: we zijn niet voorbereid op spectaculaire veranderingen in onze samenleving en economie

Door Willem Vermeend en Rick van der Ploeg Kopieer naar clipboard

Bij de jaarwisseling is het gebruikelijk dat we vooral vanuit de internationale beleggingssector maar ook door professionele voorspellers op het economische vlak worden getrakteerd op verwachtingen en studies over onze economische en financiële toekomst. De afgelopen maanden is al duidelijk geworden dat professionals op dit terrein zich minder dan voorheen over de toekomst durven uit te spreken.