Reisgigant Thomas Cook verkeert in zwaar weer. Ⓒ FOTO AFP

Hoofddorp - Reisreus Thomas Cook (Neckermann) verkeert in zwaar weer. Er is acuut meer dan een miljard euro nodig om het zwakke winterseizoen door te komen. Redding van de Chinese aandeelhouder Fosun Tourism Group via een kapitaalinjectie samen met banken en een overname wordt volgens ingewijden met de dag onzekerder.