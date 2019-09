'Bouw Duitse zeesluis BAM bodemloze put'

BAM kwam begin juli met een winstwaarschuwing. Er werd 90 miljoen euro apart gezet omdat het onzeker is of en wanneer BAM bij enkele projecten alle kosten vergoed krijgt. De koers van het aandeel BAM is sindsdien met ruim 30 procent gedaald.

In 2014 won BAM de opdracht om voor 346 miljoen euro een vijfde sluis in het Noord-Oostzeekanaal aan te leggen. Bij de bouw van de nieuwe zeesluis is sprake van honderden miljoenen aan kostenoverschrijdingen en van jarenlange vertraging. De problemen zijn inmiddels zo groot dat er wordt gevreesd dat de sluis mogelijk meer dan 1 miljard euro gaat kosten. Het grootste deel van die kostenoverschrijdingen is overigens voor rekening van de opdrachtgever.

Vorige week moest directievoorzitter Markus Koch van BAM Deutschland plaatsmaken. Hij werd per direct opgevolgd door Jan Wierenga. Ook is er een nieuwe financieel directeur voor Duitsland aangesteld, al gaat het bij die benoeming volgens BAM om een reguliere wisseling van de wacht.

BAM wil geen uitspraken doen die de relatie met de opdrachtgever kunnen schaden, schrijft het FD verder. Het aandeel BAM sloot woensdag op de beurs in Amsterdam met een verlies van 1 procent op 2,50 euro.