Bitcoin gaat weer door grens $50.000

Maandagnacht tikte de meest gebruikte van alle cryptomunten na 9% stijging uiteindelijk een prijs van $50,213.03 bij Coindesk.com aan. Dat is nog ver verwijderd van zijn hoogste koers van $58,332.36.

Bekijk ook: Bitcoin richt zich op met hulp sponsor Barcelona

In de ochtend zakte bitcoin terug tot $49.250 (+6%). In zes maanden is de munt met 317% in prijs gestegen.

In de Amerikaanse markt heeft beursbedrijf CBOE een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse markttoezichthouder SEC om een indextracker of etf van aanbieder VanEck te mogen noteren.

Beleggers kunnen bij toestemming voor die etf tegen lagere kosten handelen aandelen van bedrijven die bij de productie en handel in de cryptomunt betrokken zijn.

Na de aanvraag heeft de SEC 45 dagen de tijd om een oordeel te vellen.

In de Verenigde Staten ligt de handel in cryptomunten zoals bitcoin zelf onder vuur. De minister van Financiën Janet Yellen keert zich tegen het gebruik.