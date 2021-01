Zutphen in trek bij kopers

Zijn rondleiding door Hanzestad Zutphen was precies op de dag dat de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) onder voorzitterschap van Onno Hoes bekend maakte dat de huizenprijzen van de 40.000 inwoners tellende stad aan river de IJssel vorig jaar met maar liefst 20,5 procent waren gestegen. Na Hardenberg de hoogste stijging in ons land. Notaris Willem Coops van kantoor Coops Rouweler en makelaar Roelof Post kijken er niet van op.

„Veel mensen uit Haarlem, Amsterdam, Den Haag en Utrecht zoeken een huis in onze regio. De kwaliteit van leven is beter. Hier heb je een heel huis, terwijl in het westen van het land ze slechts een appartement hebben. Door corona werken mensen veelal niet meer op kantoor. De trend is duidelijk om thuis te werken. Dan is een groter huis aangenaam. Zeker als er, zoals in Zutphen glasvezel ligt voor goede internetverbindingen.”, stelt het tweetal.

Uitzender in de verhuizersbranche JP Woudstra (l.) en wijnkoper Tim Hoyinck.

Coops: „Het was in december absurd druk. Het is onvoorstelbaar hoeveel geld mensen investeren in onroerend goed. Iedereen wilde nog snel een transactie doen tegen twee procent overdrachtsbelasting die nu acht procent bedraagt. Ook de aanvraag voor levenstestamenten om bij voorbeeld ingeval van dementie een volmacht te geven, liep enorm op.” Boven het kantoor van de notaris aan de statige IJsselkade biedt architect Woudstra een 350 m2 groot appartement aan voor 1.000.050 miljoen euro dat in Amsterdam zo’n drie keer meer zou kosten. „Mijn vrouw wil niet weg van ons landhuis De Wientjesvoort in Vorden. Kijk eens wat een uitzicht”, wijst de architect over de IJssel. „En zie de achterkant al die torens. Onze stad wordt daarom al jaren torenstad genoemd”, legt Post uit.

Een wandeling door het lege centrum dat bijna 400 rijksmonumenten en ruim 500 gemeentelijke historische panden telt, laat zien waarom Zutphen de eerste plaats inneemt onder de Gelderse monumentensteden. Zoals met de Berkelpoort, de Walburgiskerk en de Broederenkerk. „We danken de overleving van onze monumenten aan het in 1927 opgerichte Wijnhuisfonds dat actief oude panden koopt en restaureert. Omdat Zutphen buiten de route van snelwegen viel, is de vernieuwingsdrang en de daarbij horende afbraak aan onze stad voorbij gegaan. Dat was onze redding”, aldus Coops. „En Zutphen is populair omdat de stad het centrum is van de antroposofische beweging van Rudolf Steiner in Oost-Nederland. Met de trein komen alleen al 500 leerlingen naar de middelbare Vrije School”, vult Post aan.

Chef-kok Chiel Dohmen.

Aangezien er voor corona talloze kroegen met terrassen waren, en sterrenrestaurant ’t Schulten Hues (*) van Peter Gast, is het er aangenaam toeven. Gast is na zijn vertrek naar hartje Amsterdam opgevolgd door de bevlogen eigenaar en chef-kok Chiel Dohmen die er restaurant by Chiel van maakte. Hij leverde op de IJsselkade een mooie lunch af met mooie wijnen van Tim Hoyinck van wijnwinkel Schaapveld, de beste wijnwinkel van Nederland in 2010. Zoals Charles Heidsieck champagne Brut Réserve, de witte Le Clos du Caillou Châteauneuf du Pape Les Safres Blanc 2019 en de rode Merlot Ridge Estate 2013 uit Californië.

Dohmen: „We hebben ons staande weten te houden, al heb ik van de helft van het personeel afscheid moeten nemen. In een weekend bezorg ik soms 25 hele kreeften. De kerst was door alle afhaal en bezorging zelfs prima. Ik overleef de lockdown maar ik snak naar normale tijden.”